Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Никола Йокич и Лука Дончич встретились перед матчем НБА

Видео: Никола Йокич и Лука Дончич встретились перед матчем НБА
Комментарии

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:120.

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Маррей - 18, Портер - 17, Уотсон - 16, Браун - 14, Строутер - 12, Уэстбрук - 6, Ннаджи - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Александер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 43, Дончич - 24, Гэффорд - 16, Маршалл - 11, Томпсон - 10, Пауэлл - 7, Динвидди - 5, Харди - 2, Проспер - 2, Гримс, Уильямс, Эдвардс, Клебер , Моррис

Перед началом встречи сербский центровой встретился со словенским разыгрывающим и лидером «Далласа» Лукой Дончичем. Балканские баскетболисты дружелюбно пожали друг другу руки.

Лука Дончич и Никола Йокич перед матчем НБА:

Йокич провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 37 очков (13 из 21 с игры, где 3 из 3 — трёхочковые), сделав 18 подборов и 15 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+13».

Сейчас читают:
«Суждено быть печеньковым монстром». Уникальный Йокич переписал историю НБА
«Суждено быть печеньковым монстром». Уникальный Йокич переписал историю НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android