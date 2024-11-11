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Единая лига представила лучшие моменты игровой недели, в подборке — трое россиян

Единая лига представила лучшие моменты игровой недели, в подборке — трое россиян
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты матчей игровой недели с 4 по 10 ноября. В подборку вошли победный бросок Сергея Балашова, блок-шоты Джеремайи Мартина и Тони Джекири, передача Маркоса Найта и данк Джалена Рейнольдса, а также аллей-упы «Локомотива-Кубань» и «Пари НН»!

В полный список авторов лучших моментов по версии Единой лиги по итогам завершившейся игровой недели вошли Сергей Балашов, Джеремайя Мартин, Маркос Найт, Джален Рейнольдс, Михаил Ведищев, Антониус Кливленд, Зак Наталл, Обри Доукинс, Тони Джекири, Александр Оразбеков, Галин Смит, Неманья Джуришич, Алекс Пойтресс, Алекс Хэмилтон и Ройс Хэмм.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге.

Отметим попадание в подборку двух россиян: Балашова и Ведищева.

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