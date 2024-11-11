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Томпсон высказался о предстоящем первом матче с «Уорриорз» с момента перехода в «Даллас»

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата НБА со своей бывшей командой «Голден Стэйт Уорриорз».

Встреча состоится 13 ноября в Сан-Франциско и начнётся в 6:00 мск. Томпсон стал четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, будучи игроком «Голден Стэйт». Для Клэя это будет первая игра со своей бывшей командой.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

«Конечно, будет приятно увидеть людей, с которыми работал, но для меня это просто очередная игра регулярного чемпионата», — сказал Томпсон на пресс-конференции.

Ранее о предстоящем матче с «Далласом» высказался разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

Карри выразил неодобрение, увидев Томпсона с игроком «Далласа»: