Егор Дёмин — третий выбор на драфте НБА, по мнению престижного портала в США

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, занимает третью позицию в рейтинге известного сайта NBA Draft Room, который специализируется на драфте НБА.
Ранее Егор в этом же списке занимал восьмое место, но после двух уверенных выступлений на старте сезона — 18 очков, 11 передач, четыре подбора и четыре перехвата в одном матче и 20 очков, семь передач и пять подборов — в другом — поднялся на пять позиций.
Его университет одержал две победы — 88:50 и 86:80. Дёмин в обоих матчах оказался лучшим с точки зрения результативности в своей команде.