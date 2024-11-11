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Егор Дёмин — третий выбор на драфте НБА, по мнению престижного портала в США

Егор Дёмин — третий выбор на драфте НБА, по мнению престижного портала в США
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Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, занимает третью позицию в рейтинге известного сайта NBA Draft Room, который специализируется на драфте НБА.

Ранее Егор в этом же списке занимал восьмое место, но после двух уверенных выступлений на старте сезона — 18 очков, 11 передач, четыре подбора и четыре перехвата в одном матче и 20 очков, семь передач и пять подборов — в другом — поднялся на пять позиций.

Его университет одержал две победы — 88:50 и 86:80. Дёмин в обоих матчах оказался лучшим с точки зрения результативности в своей команде.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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