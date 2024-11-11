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Владимир Гомельский ответил, должен ли УНИКС расторгнуть контракт с легионерами

Владимир Гомельский ответил, должен ли УНИКС расторгнуть контракт с легионерами
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу последней игры УНИКСа в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Казанцы проводили встречу на домашней площадке и уступили со счётом 73:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
73 : 80
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 18, Найт - 14, Акун-Пёрселл - 11, Тэйлор - 11, Д. Кулагин - 10, Лабери - 5, Бако - 2, Лопатин - 2, Беленицкий, Комолов, Торопов, Платунов
ЦСКА: Тримбл - 20, Уэйр - 19, Аврамович - 10, Жан-Шарль - 8, Астапкович - 7, Антонов - 6, Джекири - 4, М'Бай - 4, Курбанов - 2, Ганькевич, Карпенко, Абдулбасиров

«Стоит ли задуматься руководству казанцев о замене легионеров по ходу сезона? Я призываю вас сохранить чувство реальности. Расторгнуть контракт с игроком-легионером означает оплатить его контракты.

Где сейчас найти дополнительные средства на подписание новых, более сильных легионеров, где на рынке сейчас найти таких легионеров, как этих игроков уговорить разорвать их действующие контракты и переехать в Россию? Задача невероятно сложная, почти невыполнимая», — написал Гомельский.

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