Владимир Гомельский ответил, должен ли УНИКС расторгнуть контракт с легионерами

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу последней игры УНИКСа в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Казанцы проводили встречу на домашней площадке и уступили со счётом 73:80.

«Стоит ли задуматься руководству казанцев о замене легионеров по ходу сезона? Я призываю вас сохранить чувство реальности. Расторгнуть контракт с игроком-легионером означает оплатить его контракты.

Где сейчас найти дополнительные средства на подписание новых, более сильных легионеров, где на рынке сейчас найти таких легионеров, как этих игроков уговорить разорвать их действующие контракты и переехать в Россию? Задача невероятно сложная, почти невыполнимая», — написал Гомельский.

Достижения сборных России по баскетболу: