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Леброн Джеймс ответил, как долго он ещё планирует играть

Леброн Джеймс ответил, как долго он ещё планирует играть
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил, как долго он ещё планирует играть.

«Довольно здорово, что с таким количеством миль, которые я проехал на своих шинах, и с отсутствием протектора на них я всё ещё могу ездить по шоссе и делать это на высоком уровне. Просто стараюсь отдавать игре все силы, даже за её пределами и до начала, если это имеет смысл.

Приезжаю сюда [на площадку] за четыре-пять часов до матча и уже начинаю делать всё, чтобы быть лучше. С самого начала я был благословлён какими-то неземными способностями и в полной мере воспользовался ими.

Посмотрим, как долго у меня получится выступать. Но я не буду играть до момента, когда мои шины откажут. Я не стану одним из этих парней», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

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