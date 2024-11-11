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Леброн Джеймс рассказал, как фанат помог ему оформить трипл-дабл в матче НБА

Леброн Джеймс рассказал, как фанат помог ему оформить трипл-дабл в матче НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал, как фанат помог ему оформить трипл-дабл в матче с «Торонто Рэпторс», который состоялся сегодня, 11 ноября. Игра завершилась со счётом 123:103 в пользу «озёрников».

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Дэвис - 22, Джеймс - 19, Расселл - 15, Хэйс - 12, Реддиш - 11, Кнехт - 5, Винсент - 5, Хатимура - 4, Кристи - 3, Джеймс, Льюис
Торонто Рэпторс: Барретт - 18, Буше - 18, Агбаджи - 16, Дик - 14, Пёлтль - 14, Куикли - 12, Фернанду - 4, Могбо - 3, Шид - 2, Митчелл - 2, Темпл, Баттл

«Этот парень определённо привлёк к себе моё внимание. Он сказал: «Ещё один подбор!» Я такой: «Что?!» Он снова кричит: «Ещё один! Так что когда я его сделал, то поприветствовал того парня, чтобы показать ему: я умею слушать», — приводит слова Джеймса портал Sports Illustrated.

Напомним, в матче с «Рэпторс» Леброн набрал 19 очков, сделал 10 подборов, а также отдал 16 передач.

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