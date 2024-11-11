Леброн Джеймс рассказал, как фанат помог ему оформить трипл-дабл в матче НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал, как фанат помог ему оформить трипл-дабл в матче с «Торонто Рэпторс», который состоялся сегодня, 11 ноября. Игра завершилась со счётом 123:103 в пользу «озёрников».

«Этот парень определённо привлёк к себе моё внимание. Он сказал: «Ещё один подбор!» Я такой: «Что?!» Он снова кричит: «Ещё один! Так что когда я его сделал, то поприветствовал того парня, чтобы показать ему: я умею слушать», — приводит слова Джеймса портал Sports Illustrated.

Напомним, в матче с «Рэпторс» Леброн набрал 19 очков, сделал 10 подборов, а также отдал 16 передач.