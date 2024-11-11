«Просто властвует». Д'Анджело Расселл оценил выступление Леброна в матче с «Торонто»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл прокомментировал выступление лёгкого форварда и лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (123:103).

«Он просто властвует в игре во всех аспектах. Ассисты, подборы, передачи, проявление лидерства. Казалось, он как современный Леброн», — сказал Расселл в послематчевом интервью.

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 19 очков (6 из 14 — с игры, 7 из 7 — штрафные), сделав 16 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+13».