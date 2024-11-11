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«Просто властвует». Д'Анджело Расселл оценил выступление Леброна в матче с «Торонто»

«Просто властвует». Д'Анджело Расселл оценил выступление Леброна в матче с «Торонто»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл прокомментировал выступление лёгкого форварда и лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (123:103).

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Дэвис - 22, Джеймс - 19, Расселл - 15, Хэйс - 12, Реддиш - 11, Кнехт - 5, Винсент - 5, Хатимура - 4, Кристи - 3, Джеймс, Льюис
Торонто Рэпторс: Барретт - 18, Буше - 18, Агбаджи - 16, Дик - 14, Пёлтль - 14, Куикли - 12, Фернанду - 4, Могбо - 3, Шид - 2, Митчелл - 2, Темпл, Баттл

«Он просто властвует в игре во всех аспектах. Ассисты, подборы, передачи, проявление лидерства. Казалось, он как современный Леброн», — сказал Расселл в послематчевом интервью.

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 19 очков (6 из 14 — с игры, 7 из 7 — штрафные), сделав 16 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+13».

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