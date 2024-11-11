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НБА представила топ-5 сильнейших команд на данный момент. «Бостон» — на четвёртом месте

НБА представила топ-5 сильнейших команд на данный момент. «Бостон» — на четвёртом месте
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила топ-5 сильнейших команд на данный момент.

Топ-5 наиболее сильных команд НБА на данный момент:

1. «Кливленд Кавальерс»;
2. «Голден Стэйт Уорриорз»;
3. «Оклахома-Сити Тандер»;
4. «Бостон Селтикс»;
5. «Финикс Санз».

Напомним, с начала сезона-2024/2025 «Кавальерс» провели 11 матчей и одержали победу в каждом. «Голден Стэйт Уорриорз», «Оклахома-Сити Тандер» и «Санз», в свою очередь, победили в восьми и уступили в двух играх. «Кельты» на данный момент одержали верх в девяти встречах и проиграли — в двух.

Ранее Андре Игуодала вспомнил легендарный блок-шот Леброна в финале НБА — 2016.

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