НБА представила топ-5 сильнейших команд на данный момент. «Бостон» — на четвёртом месте

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила топ-5 сильнейших команд на данный момент.

Топ-5 наиболее сильных команд НБА на данный момент:

1. «Кливленд Кавальерс»;

2. «Голден Стэйт Уорриорз»;

3. «Оклахома-Сити Тандер»;

4. «Бостон Селтикс»;

5. «Финикс Санз».

Напомним, с начала сезона-2024/2025 «Кавальерс» провели 11 матчей и одержали победу в каждом. «Голден Стэйт Уорриорз», «Оклахома-Сити Тандер» и «Санз», в свою очередь, победили в восьми и уступили в двух играх. «Кельты» на данный момент одержали верх в девяти встречах и проиграли — в двух.

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