Футболист Адем Ляич будет играть за баскетбольный клуб

Бывший член национальной сборной Сербии по футболу, а ныне полузащитник сербского «Нови-Пазара» Адем Ляич будет совмещать выступления на поле с играми за баскетбольную команду клуба. «Нови-Пазара 1969» выступает в западной зоне региональной лиги Сербии.

«Нет нужды представлять его, мы все прекрасно знаем, кто он и какой вклад он внёс в спорт. Он не заменит полностью футбольный мяч баскетбольным, но станет доступен главному тренеру нашего клуба. Кстати, знаменитый футболист является большим поклонником игры в баскетбол, поэтому для него это станет воплощением мечты и прекрасной возможностью показать зрителям «Пазара» своё мастерство игры в баскетбол», — сказано в пресс-релизе клуба.

Фанаты футбола точно помнят серба, который играл в Серии А за ряд клубов. Сейчас он вернулся на родину и помогает ребятам из «Нови Пазара».