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Лишь 25% команд выигрывали финал НБА после 11-0 на старте регулярного сезона

Лишь 25% команд выигрывали финал НБА после 11-0 на старте регулярного сезона
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Лишь четверть команд в истории НБА, начинавшие регулярный сезон с 11 побед подряд, в итоге становились чемпионами. Напомним, «Кливленд Кавальерс» имеет баланс побед и поражений 11-0.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Список команд НБА, начавших сезон с 11 побед подряд:

Сезон-2024/2025: «Кливленд Кавальерс»
Сезон-2015/2016: «Голден Стэйт Уорриорз»
Сезон-2003/2004: «Даллас Маверикс»
Сезон-1997/1998: «Лос-Анджелес Лейкерс»
Сезон-1997/1998: «Атланта Хоукс»
Сезон-1996/1997: «Чикаго Буллз» (чемпион)
Сезон-1993/1994: «Хьюстон Рокетс» (чемпион)
Сезон-1990/1991: «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Сезон-1982/1983: «Сиэтл Суперсоникс»
Сезон-1964/1965: «Бостон Селтикс» (чемпион)
Сезон-1957/1958: «Бостон Селтикс»
Сезон-1948/1949: «Вашингтон Кэпиталз»

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