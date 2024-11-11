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Лишь 25% команд выигрывали финал НБА после 11-0 на старте регулярного сезона

Лишь четверть команд в истории НБА, начинавшие регулярный сезон с 11 побед подряд, в итоге становились чемпионами. Напомним, «Кливленд Кавальерс» имеет баланс побед и поражений 11-0.

Список команд НБА, начавших сезон с 11 побед подряд:

Сезон-2024/2025: «Кливленд Кавальерс»

Сезон-2015/2016: «Голден Стэйт Уорриорз»

Сезон-2003/2004: «Даллас Маверикс»

Сезон-1997/1998: «Лос-Анджелес Лейкерс»

Сезон-1997/1998: «Атланта Хоукс»

Сезон-1996/1997: «Чикаго Буллз» (чемпион)

Сезон-1993/1994: «Хьюстон Рокетс» (чемпион)

Сезон-1990/1991: «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Сезон-1982/1983: «Сиэтл Суперсоникс»

Сезон-1964/1965: «Бостон Селтикс» (чемпион)

Сезон-1957/1958: «Бостон Селтикс»

Сезон-1948/1949: «Вашингтон Кэпиталз»