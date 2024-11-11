Стефен Карри: странно будет видеть на Клэе Томпсоне № 31. Ненавижу это

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился своими эмоциями от предстоящей игры со своим бывшим одноклубником, а ныне атакующим защитником «Даллас Маверикс» Клэем Томпсоном.

«Странно будет видеть его в джерси с номером 31. Я это ненавижу. Это будет самым эмоциональным из всего, что мы когда-либо испытывали за всю карьеру. Это будет даже более эмоционально, чем его возвращение к игре. Очевидно, что теперь есть некая завершённость и благодарность ему за всё, что он сделал», — приводит слова Карри портал Clutch Points.

Напомним, Томпсон выступал в составе калифорнийского клуба с 2011 по 2024 год.