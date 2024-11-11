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Клэй Томпсон ответил, поддерживает ли он общение со Стефеном Карри и Дрэймондом Грином

Клэй Томпсон ответил, поддерживает ли он общение со Стефеном Карри и Дрэймондом Грином
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон ответил, поддерживает ли он общение со своими бывшими одноклубниками Стефеном Карри и Дрэймондом Грином.

«Увидимся, когда увидимся. Вот и всё», — приводит слова Томпсона портал Hoopshype.

Напомним, Клэй Томпсон выступал в составе калифорнийского клуба с 2011 по 2024 год. За это время они вместе с Карри и Грином одержали в общей сложности 518 побед в регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также 98 побед в плей-офф. Также им удалось четыре раза стать чемпионами лиги.

Ранее Стефен Карри поделился эмоциями от предстоящей игры со своим бывшим одноклубником Клэем Томпсоном.

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