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Клэй Томпсон: сейчас мы показываем посредственный баскетбол, но у нас есть шанс на победу

Клэй Томпсон: сейчас мы показываем посредственный баскетбол, но у нас есть шанс на победу
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон поделился своими мыслями об игре в новой команде.

«Я стараюсь побеждать здесь. Нет смысла что-то упускать, когда есть такая прекрасная возможность стать великими. Нет смысла оглядываться назад. Предыдущая глава закрыта. Я должен смотреть вперёд и пытаться проявить себя здесь наилучшим образом.

Дорожу тем, что было раньше, но я по-прежнему пытаюсь двигаться дальше. У нас есть реальный опыт и шанс на победу. Знаю, что сейчас мы показываем посредственный баскетбол. Но сезон будет долгим, поэтому нам необходимо выйти на пик формы в нужный момент.

Мы также должны продолжать двигаться вперёд, сдерживать эмоции и не сбиваться с курса. Сохранять улыбку на лице. Этот сезон может стать особенным для нас», — приводит слова Томпсона портал Andscape.

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