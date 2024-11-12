Кайри Ирвинг раскрыл, что сказал Клэю Томпсону насчёт предстоящей игры с «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг раскрыл, что сказал своему товарищу по команде Клэю Томпсону насчёт предстоящей игры с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я только что сказал Клэю, что мы его поддерживаем, и повторил: «Это всего лишь очередная игра в нашем путешествии, но мы знаем, как много она для тебя значит. Нам придётся проявить свои эмоции, чтобы быть там, где ты сейчас, так что наслаждайся», — приводит слова Ирвинга портал Sports Illustrated.

Напомним, Томпсон выступал в составе калифорнийского клуба с 2011 по 2024 год. В «Голден Стэйт» Клэй четыре раза становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).