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Кайри Ирвинг раскрыл, что сказал Клэю Томпсону насчёт предстоящей игры с «Голден Стэйт»

Кайри Ирвинг раскрыл, что сказал Клэю Томпсону насчёт предстоящей игры с «Голден Стэйт»
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг раскрыл, что сказал своему товарищу по команде Клэю Томпсону насчёт предстоящей игры с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я только что сказал Клэю, что мы его поддерживаем, и повторил: «Это всего лишь очередная игра в нашем путешествии, но мы знаем, как много она для тебя значит. Нам придётся проявить свои эмоции, чтобы быть там, где ты сейчас, так что наслаждайся», — приводит слова Ирвинга портал Sports Illustrated.

Напомним, Томпсон выступал в составе калифорнийского клуба с 2011 по 2024 год. В «Голден Стэйт» Клэй четыре раза становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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