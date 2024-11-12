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Митчелл в матче с «Чикаго» совершил невероятный лэй-ап с разворотом на 360 градусов

Митчелл в матче с «Чикаго» совершил невероятный лэй-ап с разворотом на 360 градусов
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Кливленд Кавальерс». На момент написания новости счёт на табло — 67:66 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
4-я четверть
111 : 115
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Чикаго Буллз: Уайт, Гидди, Картер, Лавин, Вучевич, Досунму, Крэйг, Бузелис, Филлипс, Саного, Хортон-Такер, Терри, Дуарте, Уильямс
Кливленд Кавальерс: Джером, ЛеВерт, Мобли, Меррилл, Портер, Гарлэнд, Томпсон, Ньянг, Тайсон, Аллен, Уэйд, Окоро, Митчелл

Атакующий защитник и один из лидеров «Кливленда» Донован Митчелл в начале второй четверти стал автором эффектного момента после того, как совершил проход в трёхсекундную зону соперника и совершил успешный лэй-ап с разворотом на 360 градусов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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