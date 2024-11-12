Митчелл в матче с «Чикаго» совершил невероятный лэй-ап с разворотом на 360 градусов

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Кливленд Кавальерс». На момент написания новости счёт на табло — 67:66 в пользу гостевой команды.

Атакующий защитник и один из лидеров «Кливленда» Донован Митчелл в начале второй четверти стал автором эффектного момента после того, как совершил проход в трёхсекундную зону соперника и совершил успешный лэй-ап с разворотом на 360 градусов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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