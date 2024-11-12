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Дэмьен Лиллард выбыл с сотрясением головного мозга, у «Милуоки» 2-8 на старте сезона НБА

Дэмьен Лиллард выбыл с сотрясением головного мозга, у «Милуоки» 2-8 на старте сезона НБА
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Разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард пропустит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», который состоится завтра, 13 ноября.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сообщает пресс-служба клуба из Висконсина, у Лилларда сотрясение головного мозга. Отметим, что в нынешнем сезоне «Милуоки» имеет в своём активе две победы при восьми поражениях, занимая 14-е место в Восточной конференции.

В текущем регулярном сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 26 очков, 6,6 результативной передачи и 4,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44,4, трёхочковых — 34,8.

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