Дэмьен Лиллард выбыл с сотрясением головного мозга, у «Милуоки» 2-8 на старте сезона НБА

Разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард пропустит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», который состоится завтра, 13 ноября.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 13 ноября 2024, среда. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Торонто Рэпторс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Как сообщает пресс-служба клуба из Висконсина, у Лилларда сотрясение головного мозга. Отметим, что в нынешнем сезоне «Милуоки» имеет в своём активе две победы при восьми поражениях, занимая 14-е место в Восточной конференции.

В текущем регулярном сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 26 очков, 6,6 результативной передачи и 4,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44,4, трёхочковых — 34,8.