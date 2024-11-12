Елевич — о Дёмине: Егор станет прекрасным усилением для сборной России

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал выступление российского защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина в американской студенческой лиге NCAA.
«Очень толковый парень Егор Дёмин. Думаю, что у него большое будущее. Если он попадёт в НБА, это будет очень значимый успех для российского баскетбола.
И я думаю, что он вполне может стать игроком НБА. Он постоянно проявляет себя, одарённый баскетболист. Егор станет прекрасным усилением для сборной России. У нас много талантов, поэтому баскетбол в России точно не угаснет.
И чемпионат у нас очень неплохой. Я уже говорил, что ставлю его на второе место после испанского. У нас хорошие команды», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».