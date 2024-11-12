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Виктор Вембаньяма без проблем заблокировал бросок, несмотря на обманные движения Сабониса

Виктор Вембаньяма без проблем заблокировал бросок, несмотря на обманные движения Сабониса
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 102:87 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
4-я четверть
114 : 96
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон, Вембаньяма, Пол, Касл, Уэсли, Коллинс, Васселл, Сиссоко, Бэсси, Шампани, Барнс, Мамукелашвили
Сакраменто Кингз: Маклафлин, Фокс, Макдермотт, Хаертер, Дерозан, Сабонис, Мюррэй, Джонс, Джонс, Джонс, Эллис, Лень, Лайлз

В начале первой четверти центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис обманным движением убрал центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму. Однако француз всё равно без проблем заблокировал попытку литовского баскетболиста.

ВИДЕО

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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