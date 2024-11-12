Названы шансы Николы Йокича стать обладателем награды MVP по версии известного портала

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич имеет высокие шансы стать обладателем награды самого ценного игрока (MVP) по итогам нынешнего регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Так, известный статистический портал Basketball Reference оценивает вероятность этого исхода в 91,2%. Отметим, что Йокич является трёхкратным обладателем этой награды.

В текущем регулярном сезоне Никола принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 13,7 подбора и 11,7 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,3, трёхочковых — 56,4. «Денвер» на данный момент занимает четвёртое место на Западе (7-3).