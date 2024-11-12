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Сан-Антонио Спёрс — Сакраменто Кингз, результат матча 12 ноября 2024, счёт 116:96, регулярный чемпионат НБА

34-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» уверенно победить «Сакраменто»
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В ночь с 11 на 12 ноября мск на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) закончился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:96.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 96
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Шампани - 13, Пол - 12, Васселл - 12, Джонсон - 11, Касл - 10, Барнс - 10, Мамукелашвили - 9, Коллинс - 3, Бэсси - 2, Уэсли, Сиссоко
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Сабонис - 23, Дерозан - 21, Лайлз - 8, Маклафлин - 5, Макдермотт - 5, Мюррэй - 5, Эллис - 3, Хаертер - 2, Джонс, Джонс, Джонс, Лень

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на счету которого дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. Его партнёр по команде американский разыгрывающий Крис Пол также оформил дабл-дабл: 12 очков и 11 передач.

За гостей наибольшей результативностью отметились американский разыгрывающий ДеАарон Фокс, набравший 24 очка, а также литовский центровой Домантас Сабонис, у которого дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сан-Антонио» сыграет дома с «Вашингтон Уизардс», а «Сакраменто» проведёт домашнюю игру с «Финикс Санз». Обе встречи пройдут 14 ноября.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Крупнейший разгром в истории НБА:

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