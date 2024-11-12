34-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» уверенно победить «Сакраменто»

В ночь с 11 на 12 ноября мск на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) закончился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:96.

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на счету которого дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. Его партнёр по команде американский разыгрывающий Крис Пол также оформил дабл-дабл: 12 очков и 11 передач.

За гостей наибольшей результативностью отметились американский разыгрывающий ДеАарон Фокс, набравший 24 очка, а также литовский центровой Домантас Сабонис, у которого дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сан-Антонио» сыграет дома с «Вашингтон Уизардс», а «Сакраменто» проведёт домашнюю игру с «Финикс Санз». Обе встречи пройдут 14 ноября.

Крупнейший разгром в истории НБА: