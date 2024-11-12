Российский баскетболист Егор Дёмин стал новичком недели в своей конференции NCAA

Российский защитник университета Бригама Янга (BYU), выступающего в студенческой американской лиге NCAA, Егор Дёмин признан новичком недели в конференции Big 12. Об этом сообщает пресс-служба университета 18-летнего баскетболиста.

Достижение Егора Дёмина Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Отметим, что Егор провёл за BYU два матча. В игре с «Центральным Арканзасом» защитник набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и столько же перехватов, а во встрече с Калифорнийским университетом в Риверсайде — 20 очков, семь передач и пять подборов.

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