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Виталий Фридзон ответил на вопрос, удивляют ли его успехи Егора Дёмина в NCAA

Виталий Фридзон ответил на вопрос, удивляют ли его успехи Егора Дёмина в NCAA
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39-летний российский баскетболист, играющий президент «Десны» Виталий Фридзон оценил выступление защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина в студенческой лиге NCAA в США.

«Успехи Егора в NCAA меня не удивляют. Он до этого очень хорошо себя проявлял, и я рад за него. Если будет так продолжать, то попадёт [в НБА]. Там любят игроков с такими качествами, как у него. Кстати, хорошо знаю отца Егора — Владимира Дёмина.

Он в «Химках» был в то время, когда я там играл. Так что очень рад и за Владимира. Думаю, что всё у Егора должно получиться. Главное — чтобы не было травм. Считаю, что у него хорошее будущее.

Всё зависит от него самого. В общем, думаю, ему реально попасть в НБА. Почему нет? Его сейчас видят скауты», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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