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Шей Гилджес-Александер стал автором уникальной статистической линейки в истории НБА

Шей Гилджес-Александер стал автором уникальной статистической линейки в истории НБА
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда одержала победу со счётом 134:128.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
134 : 128
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 45, Уильямс - 28, Дорт - 19, Карузо - 12, Джо - 12, Уиггинс - 10, Дженг - 3, Уильямс - 3, Митчелл - 2, Джонс, Флаглер, Леонс, Уоллес, Дука
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 31, Зубац - 22, Джонс - 20, Харден - 17, Коффи - 13, Данн - 9, Портер - 9, Мэнн - 4, Батюм - 3, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс

Гилджес-Александер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 45 очков (13 из 21 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), девять результативных передач, пять перехватов, три подбора и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+8».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, 26-летний баскетболист стал первым игроком в истории лиги, кто в рамках конкретной встречи стал автором подобной статистической линейки.

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