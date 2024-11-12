Шей Гилджес-Александер стал автором уникальной статистической линейки в истории НБА

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда одержала победу со счётом 134:128.

Гилджес-Александер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 45 очков (13 из 21 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), девять результативных передач, пять перехватов, три подбора и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+8».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, 26-летний баскетболист стал первым игроком в истории лиги, кто в рамках конкретной встречи стал автором подобной статистической линейки.