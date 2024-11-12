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Защитник «Хьюстона» блеснул скоростью во время матча НБА

Защитник «Хьюстона» блеснул скоростью во время матча НБА
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Сегодня, 12 ноября, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Игра завершилась со счётом 107:92 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 92
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 27, Грин - 18, Томпсон - 13, Холидей - 11, Смит II - 11, Исон - 10, Брукс - 8, Шеппард - 7, Адамс - 2, Тэйт, Грин, Маквей
Вашингтон Уизардс: Кузма - 18, Кисперт - 12, Кулибали - 11, Пул - 11, Каррингтон - 10, Валанчюнас - 10, Джордж - 8, Сарр - 5, Батлер - 4, Дэвис - 3, Болдуин Мл., Гилл, Багли III

На последних минутах встречи атакующий защитник «Хьюстона» Амен Томпсон продемонстрировал невероятную скорость, когда пытался перехватить мяч у соперника во время быстрого отрыва.

ВИДЕО

Томпсон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 13 очков (4 из 8 с игры, 5 из 8 — штрафные), восемь подборов, четыре блок-шота и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» Амена по итогам встречи составил «+16».

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