Защитник «Хьюстона» блеснул скоростью во время матча НБА

Сегодня, 12 ноября, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Игра завершилась со счётом 107:92 в пользу домашней команды.

На последних минутах встречи атакующий защитник «Хьюстона» Амен Томпсон продемонстрировал невероятную скорость, когда пытался перехватить мяч у соперника во время быстрого отрыва.

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Томпсон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 13 очков (4 из 8 с игры, 5 из 8 — штрафные), восемь подборов, четыре блок-шота и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» Амена по итогам встречи составил «+16».