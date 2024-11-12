Стивен Адамс шуточно «набросился» на соперника во время матча

Сегодня, 12 ноября, закончился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Игра завершилась со счётом 107:92 в пользу домашней команды.

В концовке третьей четверти произошёл забавный эпизод, когда центровой «Хьюстона» Стивен Адамс в шутливой манере агрессивно направился в сторону соперника после того, как тот нарушил правила в нападении.

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Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.