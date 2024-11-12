Все результаты игрового дня НБА 12 ноября
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В ночь с 11 на 12 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. Всего в рамках регулярного чемпионата было сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Все результаты игрового дня НБА 12 ноября:
«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 113:119;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бруклин Нетс» — 105:107;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 134:128;
«Хьюстон Рокетс» — «Вашингтон Уизардс» — 107:92;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» — 116:96.
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
113 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Уайт - 20, Вучевич - 20, Гидди - 18, Уильямс - 13, Досунму - 10, Терри - 4, Саного - 2, Картер, Крэйг, Бузелис, Филлипс, Хортон-Такер, Дуарте
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 36, Гарлэнд - 17, Мобли - 15, Джером - 12, ЛеВерт - 12, Ньянг - 12, Аллен - 9, Уэйд - 3, Окоро - 3, Меррилл, Портер, Томпсон, Тайсон
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
105 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Мисси - 17, Робинсон-Эрл - 15, Мёрфи - 12, Ноуэлл - 11, Грин - 8, Бостон - 7, Тайс - 4, Альварадо - 3, Ривз - 2, Джемисон - 2, Кэйн
Бруклин Нетс: Томас - 17, Джонсон - 15, Клауни - 15, Шрёдер - 14, Клэкстон - 13, Уильямс - 12, Уилсон - 10, Симмонс - 6, Джонсон - 5, Милтон, Цуй, Мартин
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
134 : 128
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 45, Уильямс - 28, Дорт - 19, Карузо - 12, Джо - 12, Уиггинс - 10, Дженг - 3, Уильямс - 3, Митчелл - 2, Джонс, Флаглер, Леонс, Уоллес, Дука
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 31, Зубац - 22, Джонс - 20, Харден - 17, Коффи - 13, Данн - 9, Портер - 9, Мэнн - 4, Батюм - 3, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 92
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 27, Грин - 18, Томпсон - 13, Холидей - 11, Смит II - 11, Исон - 10, Брукс - 8, Шеппард - 7, Адамс - 2, Тэйт, Грин, Маквей
Вашингтон Уизардс: Кузма - 18, Кисперт - 12, Кулибали - 11, Пул - 11, Каррингтон - 10, Валанчюнас - 10, Джордж - 8, Сарр - 5, Батлер - 4, Дэвис - 3, Болдуин Мл., Гилл, Багли III
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 96
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Шампани - 13, Пол - 12, Васселл - 12, Джонсон - 11, Касл - 10, Барнс - 10, Мамукелашвили - 9, Коллинс - 3, Бэсси - 2, Уэсли, Сиссоко
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Сабонис - 23, Дерозан - 21, Лайлз - 8, Маклафлин - 5, Макдермотт - 5, Мюррэй - 5, Эллис - 3, Хаертер - 2, Джонс, Джонс, Джонс, Лень
Возглавляет турнирную таблицу НБА Западной конференции в данный момент «Оклахома», одержавшая девять побед при двух поражениях. На Востоке лидирует «Кливленд» (12 побед и ни одного поражения).
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