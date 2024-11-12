В ночь с 11 на 12 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. Всего в рамках регулярного чемпионата было сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Все результаты игрового дня НБА 12 ноября:

«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 113:119;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бруклин Нетс» — 105:107;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 134:128;

«Хьюстон Рокетс» — «Вашингтон Уизардс» — 107:92;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» — 116:96.

Возглавляет турнирную таблицу НБА Западной конференции в данный момент «Оклахома», одержавшая девять побед при двух поражениях. На Востоке лидирует «Кливленд» (12 побед и ни одного поражения).

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