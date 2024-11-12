Стали известны лучшие игроки третьей недели в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на своём официальном сайте представила лучших исполнителей во время третьей игровой недели регулярного чемпионата.

В Западной конференции лучшим стал центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, который в среднем за четыре матча набирал 29,5 очка, 15,8 подбора и 14,5 передачи. В свою очередь, клуб из Колорадо выиграл все четыре игры в регулярном чемпионате.

В Восточной конференции лучшим игроком был признан разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд, который поучаствовал в четырёх победах своей команды и в среднем набирал 25,0 очка, 7,3 подбора при реализации трёхочковых бросков 57,6%.