Эксперт обратил внимание на участившиеся травмы звёзд НБА на старте сезона

Известный баскетбольный обозреватель Yahoo Sports Том Хаберстро обратил внимание на травмы игроков в нынешнем сезоне НБА.

Ранее с повреждениями выбывали такие звёзды, как атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси, тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен и не только. Ожидается, что сроки восстановления каждого из них будут измеряться неделями, а не днями.

«На второй год так называемой Политики участия игроков НБА звёздные спортсмены могут пропустить более 1000 игр в этом сезоне, при этом число пропущенных звёздными баскетболистами игр в начале сезона на 24% больше, чем в прошлом на данный момент. В первых 10 играх команд в этом сезоне звёзды уже пропустили целых 83 матча, что больше, чем в прошлом сезоне, когда их было 67 на том же этапе.

Во вторник стартует Emirates NBA Cup, и ажиотаж вокруг второго ежегодного внутрисезонного турнира серьёзно ослабляется растущим списком травмированных звёзд. Есть надежда, что это всего лишь вспышка в начале сезона, но есть основания полагать, что тёмные тучи, нависшие над лигой, никуда не денутся», — написал Хаберстро.

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