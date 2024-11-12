«Не жалейте меня». Один из лидеров «Оклахомы» оставил трогательное сообщение после травмы

Центровой и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен оставил трогательное сообщение о своём состоянии после получения травмы в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Не могу сказать, чувствую ли я себя лучше или хуже из-за того, что уже проходил через нечто подобное. С одной стороны, я знаю, как к этому относиться, знаю, что можно делать и чего нельзя и как прекрасна другая сторона. Но тем не менее я чувствовал разочарование от этого процесса и усталость, которую он вызывает. Больше всего мне больно из-за того, что я не могу помочь своим товарищам по команде и какое-то время не смогу играть для наших фанатов и болельщиков.

Все, кто поддерживает меня и нашу команду, а также мою любовь к баскетболу, — это большая часть моей страсти к возвращению. Не жалейте меня и не сочувствуйте мне, сейчас есть много людей с реальными проблемами, которые не излечить. В любом случае извините за мою бессвязную речь, я просто хотел обратиться к нашим болельщикам и семье. Мысли с больничной койки», — написал Холмгрен на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что баскетболист получил перелом правой подвздошной кости бедра и пропустит примерно 8-10 недель.