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Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Расписание всех матчей Евролиги 12 ноября

Расписание всех матчей Евролиги 12 ноября
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Сегодня, 12 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день, в рамках которого в общей сложности будет проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 12 ноября:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Бавария»;
21:00 мск — «Монако» — «Црвена Звезда»;
22:00 мск — «Альба» — «Олимпия»;
22:00 мск — «Олимпиакос» — АСВЕЛ;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Маккаби» Тель-Авив»;
22:30 мск — «Баскония» — «Анадолу Эфес»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Виртус».

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
12 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победителем Евролиги прошлого сезона стал греческий клуб «Панатинаикос». В финале эта команда победила мадридский «Реал» (95:80).

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