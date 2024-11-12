Расписание всех матчей Евролиги 12 ноября

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Сегодня, 12 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день, в рамках которого в общей сложности будет проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 12 ноября:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Бавария»;

21:00 мск — «Монако» — «Црвена Звезда»;

22:00 мск — «Альба» — «Олимпия»;

22:00 мск — «Олимпиакос» — АСВЕЛ;

22:15 мск — «Панатинаикос» — «Маккаби» Тель-Авив»;

22:30 мск — «Баскония» — «Анадолу Эфес»;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Виртус».

Победителем Евролиги прошлого сезона стал греческий клуб «Панатинаикос». В финале эта команда победила мадридский «Реал» (95:80).

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