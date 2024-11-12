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«Создаёт трудности для команды». Аренас объяснил, почему стиль игры Бронни — пассивный

«Создаёт трудности для команды». Аренас объяснил, почему стиль игры Бронни — пассивный
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас проанализировал игру атакующего защитника и новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса — старшего сына Леброна Джеймса.

«Проблема в игре Бронни заключается в его недостаточной агрессивности. Когда игрок не сосредоточен на наборе очков, это создаёт трудности для всей команды. Если он пытается сделать передачу, он упускает возможности для реализации своих шансов.

Если бы он проявлял больше агрессии и ставил целью забивать, он мог бы быть остановлен, но затем всё равно смог бы отдать передачу. Однако, когда он просто пытается отдать пас, а кольцо находится так близко, игра становится сложнее.

В целом его стиль игры выглядит пассивным: все действия кажутся второстепенными, что приводит к неловким моментам — когда нужно бросать, он пытается сделать передачу, а когда требуется отдать пас, он бросает», — поделился Аренас во время собственного подкаста.

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