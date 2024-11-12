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«Хайп в Америке — это норма». Владимир Дёмин прокомментировал награду сына в NCAA

«Хайп в Америке — это норма». Владимир Дёмин прокомментировал награду сына в NCAA
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В прошлом игрок БК «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец российского баскетболиста Егора Дёмина, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, поделился мнением о получении сына награды лучшему новичку недели в конференции Big 12.

«Хайп в Америке — это норма и часть процесса. Я бы не стал обращать столько внимания на все эти рейтинги, тем более что их бесчисленное количество. Главный рейтинг будет в июне 2025 года (речь о драфте НБА. — Прим. «Чемпионата»). Егор нацелен на него», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, что Егор провёл за BYU два матча. В игре с «Центральным Арканзасом» защитник набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и столько же перехватов, а во встрече с Калифорнийским университетом в Риверсайде — 20 очков, семь передач и пять подборов.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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