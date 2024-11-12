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Скотти Пиппен предсказал рост биткоина

Скотти Пиппен предсказал рост биткоина
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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен предсказал стремительное повышение курса биткоина. Он начал стремительно укрепляться после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Скотти ещё в сентябре на своей странице в социальных сетях написал: «Сатоши Накамото (считается создателем биткоина. — Прим. «Чемпионата») посетил меня во сне прошлой ночью и предсказал, что цена биткоина составит $ 84 650 5 ноября 2024 года. Это не финансовый совет».

5 ноября курс биткоина был ниже прогноза Пиппена, однако в последние дни он сильно ускорился и в данный момент составляет почти $ 90 тыс.

Многие пользователи сейчас обратили внимание на сентябрьские слова Скотти и стали ими активно делиться в своих аккаунтах. Сам экс-игрок НБА также сделал репост своего недавнего прогноза.

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