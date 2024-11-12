Скотти Пиппен предсказал рост биткоина

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен предсказал стремительное повышение курса биткоина. Он начал стремительно укрепляться после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Скотти ещё в сентябре на своей странице в социальных сетях написал: «Сатоши Накамото (считается создателем биткоина. — Прим. «Чемпионата») посетил меня во сне прошлой ночью и предсказал, что цена биткоина составит $ 84 650 5 ноября 2024 года. Это не финансовый совет».

5 ноября курс биткоина был ниже прогноза Пиппена, однако в последние дни он сильно ускорился и в данный момент составляет почти $ 90 тыс.

Многие пользователи сейчас обратили внимание на сентябрьские слова Скотти и стали ими активно делиться в своих аккаунтах. Сам экс-игрок НБА также сделал репост своего недавнего прогноза.

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