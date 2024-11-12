Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Виртус Сегафредо Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Отец Дёмина оценил старт Егора в американской лиге NCAA

Отец Дёмина оценил старт Егора в американской лиге NCAA
Аудио-версия:
Комментарии

В прошлом игрок БК «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, оценил старт своего сына в американском чемпионате.

«Начало у Егора очень достойное. Это то, что хотим видеть мы и все, кто проявляет интерес к Егору. Нужно улучшаться и готовиться к серьёзным играм в конференции, сейчас по сути предсезонка. По моему мнению, хорошо, что у команды не самые сильные соперники на этом этапе.

У BYU практически новая команда и нужно время, чтобы наладить связи между игроками и выстроить систему», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android