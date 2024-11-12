Отец Дёмина оценил старт Егора в американской лиге NCAA

В прошлом игрок БК «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, оценил старт своего сына в американском чемпионате.

«Начало у Егора очень достойное. Это то, что хотим видеть мы и все, кто проявляет интерес к Егору. Нужно улучшаться и готовиться к серьёзным играм в конференции, сейчас по сути предсезонка. По моему мнению, хорошо, что у команды не самые сильные соперники на этом этапе.

У BYU практически новая команда и нужно время, чтобы наладить связи между игроками и выстроить систему», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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