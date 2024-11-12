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Виктор Вембаньяма оформил уникальные статистические показатели в истории НБА

Виктор Вембаньяма оформил уникальные статистические показатели в истории НБА
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, оформившим определённую статистическую линейку.

По информации статистического портала StatMamba, французский баскетболист стал автором уникального достижения. Ранее никто в лиге в сумме за два матча не набирал как минимум 10 блок-шотов и реализовывал 10 трёхочковых бросков. За две последних игры на счету Вембаньямы в сумме 12 точных «трёшек» и 10 блок-шотов.

«Шпоры» в последнем матче регулярного чемпионата оказались сильнее «Сакраменто Кингз» со счётом 116:96. Вембаньяма набрал 34 очка, 14 подборов и шесть передач.

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