Виктор Вембаньяма оформил уникальные статистические показатели в истории НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, оформившим определённую статистическую линейку.

По информации статистического портала StatMamba, французский баскетболист стал автором уникального достижения. Ранее никто в лиге в сумме за два матча не набирал как минимум 10 блок-шотов и реализовывал 10 трёхочковых бросков. За две последних игры на счету Вембаньямы в сумме 12 точных «трёшек» и 10 блок-шотов.

«Шпоры» в последнем матче регулярного чемпионата оказались сильнее «Сакраменто Кингз» со счётом 116:96. Вембаньяма набрал 34 очка, 14 подборов и шесть передач.