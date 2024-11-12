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Вембаньяма стал автором достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь пяти игрокам

Вембаньяма стал автором достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь пяти игрокам
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал автором достижения, которое за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) покорялось только пяти игрокам. Как информирует пресс-служба лиги, француз присоединился к Оскару Робертсону, Кариму Абдул-Джаббару, Ларри Бёрду, Блэйку Гриффину и Сидни Уиксу как единственным игрокам в истории НБА, которые набрали 1700 очков, 800 подборов и 300 результативных передач в своих первых 82 матчах.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «шпоры» встречались с «Сакраменто Кингз» и победили со счётом 116:96. Вембаньяма набрал 34 очка, сделал 14 подборов и отдал шесть передач.

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