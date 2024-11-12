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«Тебя будут любить». Аренас назвал команду НБА, куда мог бы перейти Джа Морант

«Тебя будут любить». Аренас назвал команду НБА, куда мог бы перейти Джа Морант
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказал мнение, что, несмотря на неприязнь к «Лос-Анджелес Лейкерс» со стороны разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, переход в калифорнийскую команду пошёл бы ему на пользу.

«Чувак, просто послушай. Тебе не нужно ненавидеть. Понимаешь, о чём я? Присоединяйся к ним. Лос-Анджелес будет любить тебя. Ты же понимаешь, что я имею в виду?» — сказал Аренас в эфире Gil’s Arenas Show.

Ранее стало известно, что Морант пропустит несколько дней из-за травмы, полученной в матче с «Лос-Анджелесом» (131:114).

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