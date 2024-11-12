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Реал Мадрид — Виртус Сегафредо Болонья. Прямая трансляция
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«Я был ошеломлён». Известный инсайдер высказался о травме Кевина Дюранта

«Я был ошеломлён». Известный инсайдер высказался о травме Кевина Дюранта
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Аналитик НБА и известный инсайдер ESPN Тим Макмэхон поделился мнением о травме форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Когда я увидел это в субботу вечером, я был ошеломлён, потому что он закончил игру, реализовав несколько важных бросков в четвёртой четверти.

Не было никаких признаков того, что он в какой-то момент потянул икроножную мышцу. Я поговорил с ним после игры, он не получал дополнительного лечения, и у него не было повязки. Он был в приподнятом настроении, не хромал и ничего подобного.

Хорошая новость в том, что они не считают это серьёзным повреждением. Через две недели его осмотрят повторно. Есть надежда, что он ненадолго выбыл из строя. В случае с Дюрантом, особенно с травмой икроножной мышцы, лучше перестраховаться», – приводит слова Макмэхона NBA Analysis.

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