Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Виртус Сегафредо Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Кливленд» в этом сезоне в 2 раза больше одержал побед на старте, чем с Леброном Джеймсом

«Кливленд» в этом сезоне в 2 раза больше одержал побед на старте, чем с Леброном Джеймсом
Комментарии

«Кливленд Кавальерс» в сезоне-2024/2025 выиграл 12 матчей кряду со старта регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Это лучший старт в истории клуба в НБА. В то время, когда форвард Леброн Джеймс играл за «Кливленд», его лучшим стартом с командой были шесть побед кряду. Команда во главе с Донованом Митчеллом в два раза превзошла показатель с Королём в составе.

На данный момент «Кливленд» является единственной командой в НБА, кто до сих пор не проиграл ни одного матча в сезоне. Клуб из Огайо занимает первое место в Восточной конференции, опережая чемпиона «Бостон Селтикс» на два очка.

Сейчас читают:
«Кливленд» процветает без Леброна и идёт без поражений. Джеймсу пора возвращаться домой?
«Кливленд» процветает без Леброна и идёт без поражений. Джеймсу пора возвращаться домой?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android