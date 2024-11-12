«Кливленд» в этом сезоне в 2 раза больше одержал побед на старте, чем с Леброном Джеймсом

«Кливленд Кавальерс» в сезоне-2024/2025 выиграл 12 матчей кряду со старта регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Это лучший старт в истории клуба в НБА. В то время, когда форвард Леброн Джеймс играл за «Кливленд», его лучшим стартом с командой были шесть побед кряду. Команда во главе с Донованом Митчеллом в два раза превзошла показатель с Королём в составе.

На данный момент «Кливленд» является единственной командой в НБА, кто до сих пор не проиграл ни одного матча в сезоне. Клуб из Огайо занимает первое место в Восточной конференции, опережая чемпиона «Бостон Селтикс» на два очка.