Кейд Каннингем установил достижение, которое ранее было только у пяти звёзд НБА

23-летний разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем стал шестым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось набрать 3000 очков, отдать 900 результативных передач и совершить 150 перехватов в своих первых 150 матчах в карьере. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал обозреватель Ник Брандел. Пятью другими игроками, которым покорилось это достижение, были Леброн Джеймс, Аллен Айверсон, Лука Дончич, Грант Хилл и Айзея Томас.

Ранее сообщалось, что французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал автором достижения, которое за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации покорялось только пяти игрокам.

Материалы по теме Вембаньяма стал автором достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь пяти игрокам

Главные новости дня: