Кейд Каннингем установил достижение, которое ранее было только у пяти звёзд НБА

23-летний разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем стал шестым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось набрать 3000 очков, отдать 900 результативных передач и совершить 150 перехватов в своих первых 150 матчах в карьере. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал обозреватель Ник Брандел. Пятью другими игроками, которым покорилось это достижение, были Леброн Джеймс, Аллен Айверсон, Лука Дончич, Грант Хилл и Айзея Томас.
Ранее сообщалось, что французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал автором достижения, которое за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации покорялось только пяти игрокам.