В «Лейкерс» обеспокоены ситуацией вокруг одного игрока

Журналист и инсайдер Энтони Ирвин рассказал, что некоторые игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» обеспокоены ситуацией вокруг главного тренера Джей Джей Редика и Д’Анджело Расселла, которой сейчас выходит на паркет со скамейки запасных.

«Источники сообщают, что игроки были несколько удивлены тем, что Редик так быстро отказался от кандидатуры Расселла, но благодаря улучшенному взаимодействию Редик смог сохранить поддержку. Этому также помогло то, что он дал этой группе шанс с самого начала сезона. Некоторые внутри команды всё ещё обеспокоены тем, как Расселл справится с этим со временем, и поэтому для «Лейкерс» ещё важнее продолжать побеждать, пока они осваиваются с этим новым подходом», – написал Ирвин в социальных сетях.