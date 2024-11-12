Эксперт: «Милуоки» придётся обменять Лилларда и Адетокунбо

Известный североамериканский журналист Билл Симмонс высказал мнение, что для команды НБА «Милуоки Бакс» было бы правильно обменять своих лидеров Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо.

«Мне просто кажется, что им придётся обменять Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо. Будь я на месте Янниса, куда бы предпочёл отправиться — в «Бруклин» или «Хьюстон»? Даже не знаю», — сказал Симмонс на своём канале в YouTube.

В настоящий момент «Милуоки» занимает 14-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. В активе игроков «Бакс» две победы и восемь поражений.

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика: