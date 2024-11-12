Владимир Гомельский высказался о Егоре Дёмине

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта о российском баскетболисте Егоре Дёмине, выступающем в студенческой американской лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU).

«Видите больше плюсов или минусов в том, что Егор Дёмин, играя на позиции разыгрывающего, имеет рост около 204 см, почти как Мэджик Джонсон?» – спросили у Гомельского.

«Попасть в НБА, ещё не значит сохранить амплуа (позицию разыгрывающего). Посмотрите на Дончича. Его игра на позиции разыгрывающего очень сильно отличается от того, как играл Мэджик. Тренер определяет задачи игроку, исходя из его способностей и навыков», — ответил Владимир.

Ранее отец Егора Владимир Дёмин оценил старт своего сына в NCAA.

Материалы по теме Эксклюзив Отец Дёмина оценил старт Егора в американской лиге NCAA

Университет Дёмина показал забавное видео с участием россиянина: