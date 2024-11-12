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«Это было очень странно». Бывший игрок НБА — о конфликте между Брауном и Адетокунбо

«Это было очень странно». Бывший игрок НБА — о конфликте между Брауном и Адетокунбо
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Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку Лу Уильямс поделился мнением о недавнем конфликте между защитником «Бостон Селтикс» Джейленом Брауном и форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.

«Не бей меня локтем в лицо, а потом делай вид, что собираешься пожать мне руку. Реакция Джейлена Брауна была уместной… Я протягиваю тебе руку после того, как ты только что ударил меня, а ты её убираешь, чтобы подшутить. Так что да, я собираюсь назвать тебя ребёнком. Это было очень странно», – сказал Лу Уильямс в эфире программы Run It Back.

Напомним, в одном из игровых моментов матча между «Бостоном» и «Милуоки» Адетокунбо ударил по голове Брауна. После чего грек протянул руку в знак уважения к сопернику, но, после того, как Джейлен хотел уже принять извинения, Яннис убрал свою руку. Джей Би назвал Грик Фрика «ребёнком».

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