Леброн высказался о Реддише, вытеснившем Расселла из старта в последних играх «Лейкерс»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о товарище по команде Кэме Реддише, который последние два матча в регулярном чемпионате НБА выходил в стартовой пятёрке. 25-летний атакующий защитник появлялся на площадке с первых минут в играх с «Филадельфией Сиксерс» (116:106) и «Торонто Рэпторс» (123:103). Ранее в старте выходил Д'Анджело Расселл.

«Впечатляет его энергия. Он очень самоотверженный. Умение защищаться на периметре очень и очень важно для нас. После того как выбыл Джарред Вандербилт, нам нужен был такой игрок. Всё в порядке. Он больше, чем просто защитник», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Великолепная атмосфера в «Лейкерс»: