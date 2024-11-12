Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Виртус Сегафредо Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн высказался о Реддише, вытеснившем Расселла из старта в последних играх «Лейкерс»

Леброн высказался о Реддише, вытеснившем Расселла из старта в последних играх «Лейкерс»
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о товарище по команде Кэме Реддише, который последние два матча в регулярном чемпионате НБА выходил в стартовой пятёрке. 25-летний атакующий защитник появлялся на площадке с первых минут в играх с «Филадельфией Сиксерс» (116:106) и «Торонто Рэпторс» (123:103). Ранее в старте выходил Д'Анджело Расселл.

«Впечатляет его энергия. Он очень самоотверженный. Умение защищаться на периметре очень и очень важно для нас. После того как выбыл Джарред Вандербилт, нам нужен был такой игрок. Всё в порядке. Он больше, чем просто защитник», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Материалы по теме
Совсем спятил? Главный критик Леброна «покаялся» перед игроком. Как такое возможно?
Совсем спятил? Главный критик Леброна «покаялся» перед игроком. Как такое возможно?

Великолепная атмосфера в «Лейкерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android