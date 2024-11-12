Донован Митчелл стал автором уникальной статистической линейки в истории НБА

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который набирал определённые статистические показатели.

По данным статистического портала StatMamba, Митчелл в матче с «Чикаго Буллз» набрал 36 очков, восемь подборов, четыре перехвата и реализовал семь трёхочковых бросков, тем самым став единственным игроком в истории лиги, кто записал на свой счёт такие показатели без единой потери во встрече.

На данный момент «Кливленд» является единственной командой в НБА, кто до сих пор не проиграл ни одного матча в сезоне. Клуб из Огайо занимает первое место в Восточной конференции, опережая чемпиона «Бостон Селтикс» на два очка.