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22:45 Мск
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Донован Митчелл стал автором уникальной статистической линейки в истории НБА

Донован Митчелл стал автором уникальной статистической линейки в истории НБА
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Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который набирал определённые статистические показатели.

По данным статистического портала StatMamba, Митчелл в матче с «Чикаго Буллз» набрал 36 очков, восемь подборов, четыре перехвата и реализовал семь трёхочковых бросков, тем самым став единственным игроком в истории лиги, кто записал на свой счёт такие показатели без единой потери во встрече.

На данный момент «Кливленд» является единственной командой в НБА, кто до сих пор не проиграл ни одного матча в сезоне. Клуб из Огайо занимает первое место в Восточной конференции, опережая чемпиона «Бостон Селтикс» на два очка.

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