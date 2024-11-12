Бывший игрок НБА объяснил, что ему не нравится в Викторе Вембаньяме

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Риверс поделился мнением о том, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма слишком часто находится на трёхочковой дуге, а не под кольцом.

«Я не против того, что он бросает трёхочковые. Я против того, что это становится частью его идентичности. Он на этой трёхочковой дуге, прямо на периметре, он проводит там слишком много времени… Я просто знаю, что он слишком много обитает возле периметра. Мне это не нравится. Это сводит меня с ума, чувак. Этот парень должен жить у корзины. Я говорю о том, что ему нужно находиться там, делать моментальные добивания мяча в корзину, у этого парня должно быть семь таких моментов в игре», – сказал Остин Риверс в подкасте Off Guard.