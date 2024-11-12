Егор Дёмин стал первым в истории своего университета, кто получал награду новичку недели

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, стал первым игроком в истории своего заведения, кто получал награду игроку недели в конференции Big 12. Об этом сообщил известный журналист и обозреватель BYU Митч Харпер в социальных сетях

Отметим, что средние показатели 18-летнего Дёмина за первую неделю в NCAA – 19,0 очка, 9,0 передачи, 4,5 подбора и 2,0 перехвата. Университет Бригама Янга обыграл «Центральный Арканзас» со счётом 88:50 и «Риверсайд» – 86:80. В обоих матчах Егор становился лучшим игроком команды по результативности.

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