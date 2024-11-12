Ламело Болл повторил антирекорд НБА по трёхочковым броскам

23-летний разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который не реализовал 25 и более трёхочковых бросков в двух следующих друг за другом матчах. Об этом информирует статистический сервис CrazyStats.

Болл не реализовал 13 трёхочковых бросков в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Индиана Пэйсерс» (103:83), а также смазал 12 «трёшек» в игре с «Филадельфией Сиксерс» (105:107).

В общей сложности к данному моменту Ламело принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 29,4 очка, реализуя 36,9 броска из-за дуги, совершал 4,9 подбора и отдавал 6,2 передачи.